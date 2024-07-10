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Пермское УФАС раскрыло картельный сговор на рынке медицинских услуг

Пермское УФАС раскрыло картельный сговор на рынке медицинских услуг

Участникам аукциона грозят штрафы.Пермское Управление Федеральной антимонопольной службы выявило картельный сговор между двумя организациями, участвующими в торгах на оказание услуг городской клинической больнице №34 Советского района Нижнего Новгорода.

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