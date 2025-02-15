СМИ сообщили о заминке из-за сделки по полезным ископаемым между Украиной и США

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции была перенесена из-за представленных Киевом предложений по соглашению о редкоземельных металлах.
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