В Нижнекамске семью участника СВО поздравили с рождением дочери

Депутат Нижнекамского городского Совета Марс Мустафин, председатель СТОС микрорайонов №28 и №31 Альфия Шаехова, а также представители предприятия, где трудоустроен отец семейства, пришли поздравить супругу мобилизованного с прибавлением, передает «Татар-информ».
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