Трамп игнорирует НАТО из-за недоверия к альянсу. Мнение

Президент США Дональд Трамп предпочитает действовать в обход европейских партнеров по НАТО, так как не доверяет механизму работы альянса, заявил американский бизнесмен и медиаменеджер Патрик Бет-Дэвид в интервью на полях конференции CPAC в Вашингтоне 22 февраля агентству РИА Новости.
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