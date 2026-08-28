Тула отправила груз военнослужащим в зону СВО

Конвой сформирован с учетом конкретных просьб бойцов и включает предметы первой необходимости.Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил об отправке очередной партии груза военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.
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