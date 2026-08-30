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ВХ: Россия может нарастить запуски реактивных дронов по Украине к осени

ВХ: Россия может нарастить запуски реактивных дронов по Украине к осени

К осени Россия может нарастить количество запусков реактивных «Гераней» до 3000—4500 в месяц, то есть 100—150 в день, сообщает «Военная хроника».

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