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«Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела»: украинская беженка увела мужа у жительницы Великобритании

«Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела»: украинская беженка увела мужа у жительницы Великобритании

22-летняя уроженка Львова по имени София, волею судеб оказавшаяся в Великобритании в качестве беженки, увела из семьи 29-летнего охранника Тони Гарнетта, к тому же являющегося отцом двух малолетних детей, рассказало читателям издание «The Sun».

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