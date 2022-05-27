«Ты ж меня пидманула, ты ж меня пидвела»: украинская беженка увела мужа у жительницы Великобритании

22-летняя уроженка Львова по имени София, волею судеб оказавшаяся в Великобритании в качестве беженки, увела из семьи 29-летнего охранника Тони Гарнетта, к тому же являющегося отцом двух малолетних детей, рассказало читателям издание «The Sun».