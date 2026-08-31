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Газета.ру

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Дмитриев назвал типичной двойственную позицию главы Минфина Германии Клингбайля

Дмитриев назвал типичной двойственную позицию главы Минфина Германии Клингбайля

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил наличие двойных стандартов у министра финансов Германии Ларса Клингбайля, который выразил опасения по поводу продолжающегося диалога между США и Россией.

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