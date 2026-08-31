Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил наличие двойных стандартов у министра финансов Германии Ларса Клингбайля, который выразил опасения по поводу продолжающегося диалога между США и Россией.