Дмитриев назвал типичной двойственную позицию главы Минфина Германии Клингбайля

Специальный представитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с иностранными государствами, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил наличие двойных стандартов у министра финансов Германии Ларса Клингбайля, который выразил опасения по поводу продолжающегося диалога между США и Россией.
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