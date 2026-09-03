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Царьград

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Президент оценил перспективы переговоров по Украине

Президент оценил перспективы переговоров по Украине

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что возможности для урегулирования конфликта на Украине сохраняются, при этом основные договоренности должны вырабатываться Россией и Украиной.

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