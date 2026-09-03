Президент оценил перспективы переговоров по Украине

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что возможности для урегулирования конфликта на Украине сохраняются, при этом основные договоренности должны вырабатываться Россией и Украиной.
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