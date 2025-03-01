Военная организация «Эспаньола» намеревается дать отпор этническим диаспорам

В Вологде началась опричнина Власти Вологды создали «Опричников» для «воспитания молодежи»Правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая организует условия «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи».
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