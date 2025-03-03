Банки Казахстана нарастили эмиссию карт Visa и MasterCard в январе 2025 года

В январе 2025 года банки Казахстана увеличили эмиссию карт международных платежных систем на фоне новостей о том, что они не смогут открывать карты нерезидентам на срок более 12 месяцев, пишет газета РБК со ссылкой на статистику Нацбанка Казахстана «Платежные карточки и электронные банковские услуги».