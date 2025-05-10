Психологически незрелая женщина обязательно притянет к себе проблемного мужчину

Звездный психолог Марк Бартон уверен, что в любых отношениях мы общаемся не с людьми, а с травмами. Потому что у каждой женщины и каждого мужчины есть внутренняя программа, на которую приходят соответствующие партнеры.
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