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Царьград

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Кардиологи США выявили ранние симптомы инфаркта за недели до него

Кардиологи США выявили ранние симптомы инфаркта за недели до него

Американские кардиологи Абхи Канделвал и Роджер Блументаль рассказали о ранних признаках инфаркта, которые могут проявиться за дни или недели до приступа.

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