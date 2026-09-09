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«Ротор» вылетел из Кубка России, проиграв команде Второй лиги

«Ротор» вылетел из Кубка России, проиграв команде Второй лиги

Футболисты волгоградского «Ротора» завершили выступление в FONBET Кубке России сезона-2026/27, уступив на выезде «Волне» из Нижегородской области.

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