Иномарка перевернулась в кювет на калужской трассе

Накануне, в третьем часу дня 4 августа, на 9-м километре трассы Козельск - Воротынск в Козельском районе, произошло ДТПНакануне, в третьем часу дня 4 августа, на 9-м километре трассы Козельск - Воротынск в Козельском районе, произошло ДТП.
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