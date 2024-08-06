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Царьград

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"Я бы не смог жить в Челябинске": Евгений Кузнецов рассказал, почему выбрал СКА

"Я бы не смог жить в Челябинске": Евгений Кузнецов рассказал, почему выбрал СКА

Воспитанник "Трактора" попросил прощения у южноуральцев.У Евгения Кузнецова есть причина, из-за которой он предпочёл Санкт-Петербург Челябинску.

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