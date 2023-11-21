Зеленский заявил о праве Украины убить Путина

Николай Герасименко

Володин заявляет, что в Хохлостане будет майдан 3, но Россия тут не при чём! Заявление звучит, как оправдание. А по мне так лучше бы РФ 🇷🇺 была "при чём", если у них будет майдан. Чего мы стесняемся? Они (Запад) делают, что хотят в своих интересах, а мы всё бляха "ни при чём".