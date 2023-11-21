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Зеленский заявил о праве Украины убить Путина

Зеленский заявил о праве Украины убить Путина

Президент Украины сделал провокационное заявление в адрес лидера России.Украина имеет право на убийство президента России Владимира Путина, заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Володин заявляет, что в Хохлостане будет майдан 3, но Россия тут не при чём! Заявление звучит, как оправдание. А по мне так лучше бы РФ 🇷🇺 была &quot;при чём&quot;, если у них будет майдан. Чего мы стесняемся? Они (Запад) делают, что хотят в своих интересах, а мы всё бляха &quot;ни при чём&quot;.
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