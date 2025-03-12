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Царьград

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Королевская змея проникла в жилой дом в Москве

Королевская змея проникла в жилой дом в Москве

Жители Москвы нашли змею в шкафу с одеждой.На северо-востоке Москвы королевская змея залезла в шкаф с одеждой в одном из жилых домов.

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