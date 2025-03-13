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Царьград

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"Рой" БПЛА в Тамбовской области: ВСУ снова пошли в атаку. Экстренное сообщение главы региона

"Рой" БПЛА в Тамбовской области: ВСУ снова пошли в атаку. Экстренное сообщение главы региона

В Тамбовской области при атаке БПЛА частично повреждена инфраструктура предприятия, сообщил врио главы региона Первышов13 марта украинские боевики снова попытались атаковать Тамбовскую область.

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