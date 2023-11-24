А Вы знали? 24 ноября в мире отмечается День моржа В Салехарде в музее имени Шемановского открывается выставка, посвященная ямальским моржам, где посетители смогут узнать больше о жизни удивительных животных, а также увидеть множество фотографий и видеоматериалов с Тиутей-Сале.