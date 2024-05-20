Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Какая лодка стреляла-то, известно хоть? У фиников их было всего ничего, мы их помним... "Вэсикко", "Саукко", "Ветехин...На дне Финского з...
  • Игорь Овчаренко
    Об этом надо писать прямо Президенту Путину. Коров надо  больше года кормить, а рыба вообще то дикая, а жульё на этом...А россияне подождут
  • Виктор Гайдуков
    Что-то не так в нашем королевстве. Кто-то воюет, а кто-то гадит  и всё это кто-то позволяет.... Когда у врагов, преда...Сколько еще мы бу...

Иран подтвердил гибель президента Раиси

Иран подтвердил гибель президента Раиси

В Иране официально подтвердили гибель президента Ирана Ибрагима Раиси.В числе погибших, помимо Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей Исламской революции Мехди Мусави.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх