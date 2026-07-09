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Ближневосточный вектор Украины: стратегия или ситуативный маневр?

Ближневосточный вектор Украины: стратегия или ситуативный маневр?

Резкое усиление дипломатической активности Украины на Ближнем Востоке за последние месяцы многие наблюдатели поспешили интерпретировать как свидетельство формирования нового внешнеполитического вектора Киева.

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