Эксперты фиксируют рост спроса в 900% на новогодний отдых в Алуште

Алушта попала в рейтинг мест, где спрос на новогодний отдых вырос наиболее внушительно. Фото: Гала Амарандо«На первом месте оказалась Алушта — там по сравнению с прошлогодним сезоном популярность подскочила на 900%.
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