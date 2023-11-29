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Крымское информационное агентство

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Эксперты фиксируют рост спроса в 900% на новогодний отдых в Алуште

Эксперты фиксируют рост спроса в 900% на новогодний отдых в Алуште

Алушта попала в рейтинг мест, где спрос на новогодний отдых вырос наиболее внушительно. Фото: Гала Амарандо«На первом месте оказалась Алушта — там по сравнению с прошлогодним сезоном популярность подскочила на 900%.

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