«Ночи длинных ножей»: 4 самые кровавые бойни новой и новейшей истории

История человечества насыщена кровавыми войнами и беспощадными побоищами. Часто для истребления врагов или инакомыслящих выбирали именно ночь, так как от сонного или дезориентированного в темноте противника можно было не ожидать эффективной обороны.
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