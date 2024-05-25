Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о легитимности президентства

Liudmila Kosteley

Берут пример с США, своего хозяина. Так почему РФ и все остальные страны, исполняют законы (иначи везде будет хаос и бандитизм), как в Украинской Губернии в 1918 году. Уже больше ста лет "колбасит".Ну тогда и РОССИЯ НЕ ОККУПАНТ, ЧТО ХОЧЕТ, то и будет ДЕЛАТЬ! А может хочет УБИТЬ Клоуна и как будут, и кто СУДИТЬ РОССИЮ?!.https://www.youtube.com/watch?v=B7qDKRPas5Y