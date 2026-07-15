Совокупная выручка резидентов ОЭЗ в Подмосковье достигла 789 млрд рублей

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что нарастающим итогом совокупная выручка резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области составила 789 млрд рублей.
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