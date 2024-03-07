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Бывшего мэра приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 15 млн рублей

Бывшего мэра приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 15 млн рублей

Бывший глава Пышмы Виктор Соколов осужден по обвинению в получении взятки. В случае вступления приговора в силу он проведет в колонии строгого режима 8 лет и заплатит штраф 15 млн рублей (10-кратный размер взятки).

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