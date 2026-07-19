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Кешегә күпме микъдарда тоз кирәк?

Кеше организмына көненә чирек чәй кашыгыннан азрак тоз җитә, әмма реаль куллану бермә-бер артык. Бу хакта Мәскәү өлкәсе Сәламәтлек саклау министрлыгы хастаханәсе терапевты Зарема Тен сөйләде, дип яза РИА Новости.

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