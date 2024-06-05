Wildberries планирует выйти на новые рынки

Онлайн-ритейлер Wildberries планирует выйти на международные рынки, включая Оман и Турцию. Об этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в интервью перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).
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