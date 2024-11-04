Чемпионат Греции. «Лаврион» обыграл «Паниониос» в овертайме

«Лаврион» дома одолел «Паниониос» в овертайме. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Лаврион – Паниониос 84:80 OT (17:17, 22:23, 17:19, 16:13, 12:8) Дата проведения 4 ноября, 21.
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