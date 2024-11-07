Максим Галкин* оконфузился после выборов в Америке: обманул поклонников

В мире шоу-бизнеса бурлят эмоции после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Республиканец получил 277 голосов выборщиков, превысив необходимые 270, и назвал это событие «величайшим политическим событием всех времен».
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