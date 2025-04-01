Медвежий угол
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Медвежий угол

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Американцы атакованы под Харьковом: "Ущерб колоссальный". Сырский исполнит этот приказ до конца мая: СВОдки с фронта

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Комментарии
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Леонид Руси
Чтоб у пиндосиков Еллоустон проснулся, а они нет... А Фашингтов ураганом накрыло и цунами...
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4 час.
Владимир Моисеев
Думаю надо Трампа предупредить, не перестанет поставлять оружие Украине ,не перестанет поддерживать  Украину, ну что же  отправим подводные лодки к берегам США
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2 час.
Юрий Золотарев
Обандерившуюся вконец УкроЖОПию не жалко ни в грамм!! Можно жалеть украинцев, но невозможно &quot;жалеть&quot; бандеросню, потому что НЕлюди не достойны сочувствия и человеческого отношения!
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2 час.
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