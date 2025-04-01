Американцы атакованы под Харьковом: "Ущерб колоссальный". Сырский исполнит этот приказ до конца мая: СВОдки с фронта

Леонид Руси Чтоб у пиндосиков Еллоустон проснулся, а они нет... А Фашингтов ураганом накрыло и цунами...

Владимир Моисеев Думаю надо Трампа предупредить, не перестанет поставлять оружие Украине ,не перестанет поддерживать Украину, ну что же отправим подводные лодки к берегам США