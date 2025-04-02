Мишустин: Такие встречи, как форум «ЭНЕРГОПРОМ», важны в условиях санкций

Автор: Динара ПрокопьеваПремьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к участникам Татарстанского международного энергетического форума «ЭНЕРГОПРОМ», который стартовал 2-го апреля и продлится по 4 апреля на «Казань ЭКСПО».
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