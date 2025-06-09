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Царьград

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Работодатель может запретить пить чай за рабочим столом

Работодатель может запретить пить чай за рабочим столом

Работодатель вправе запретить прием пищи или напитков за рабочим местом, но только при соблюдении определённых условий.

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