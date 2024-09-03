Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео с уничтоженной колонной боевой техники военнослужащих ВСУ и украинских националистов в ходе выполнения боевых задач военными 810-й отдельной гвардейской бригады морпехов Черноморского флота группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области.
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