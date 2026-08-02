«Заточка дьявола»: почему Запад бьёт по Москве любой ценой – мнение Медведева В ночь на 2 августа средствами ПВО ВС РФ было нейтрализовано 635 БПЛА-камикадзе ВСУ над территориями Белгородской, .
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«Заточка дьявола»: почему Запад бьёт по Москве любой ценой – мнение Медведева В ночь на 2 августа средствами ПВО ВС РФ было нейтрализовано 635 БПЛА-камикадзе ВСУ над территориями Белгородской, .
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