Ну вот, теперь мы знаем, кто виноват в падении рождаемости. Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что в России от ожирения страдает 30% женщин.
Во все виноваты женщины. Теперь они слишком толстые
Комментарии
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Сергей Рубцовск
А у нас в этом году хороший урожай был, яблоки, груши, вишню, иргу вообще ведрами продавали. Огурцы, помидоры, перцы, кабачки в сезон дешево продавали и картошку с капустой тоже. На рынках, на пятачках возле магазинов или на А В И Т О.
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7 час.
Alexander Kozlov
Чижик - это московский магазин? Что-то такого у нас в Петербурге не встречал.
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2 час.
Лидия Курзаева
"Чижик" это эконом магазин в Подмосковье.
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37 сек.
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