Во все виноваты женщины. Теперь они слишком толстые

Сергей Рубцовск

А у нас в этом году хороший урожай был, яблоки, груши, вишню, иргу вообще ведрами продавали. Огурцы, помидоры, перцы, кабачки в сезон дешево продавали и картошку с капустой тоже. На рынках, на пятачках возле магазинов или на А В И Т О.