Сериал "Спецы", реж. Александр Черняев, 2026 РЕН ТВ уже 18 октября покажет, как проходили реальные операции спецназа ФСБ, детали которых долгие годы оставались засекреченными.
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