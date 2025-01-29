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Мы соседи по планете

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Аппетитные страны на съедобной карте мира

Аппетитные страны на съедобной карте мира

Мир можно познавать бесконечно долго, путешествуя по разным странам, любуясь природой и достопримечательностями, изучая иностранные языки, знакомясь с обычаями других народов и, конечно же, пробуя блюда национальной кухни.

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