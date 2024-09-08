Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 598 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Бурцев
    Жизнь меняет и правила жизни меняются, и с ними нужно менять ПДДВ Самаре 7 сентяб...
  • Maxim
    Депутатам - ВВК с психологом..Сначала – к психо...
  • Maxim
    Далее - МВД с распродажей паспортов..Кто следующий в о...

Русский парень спас немца и его сына ценой своей жизни

Русский парень спас немца и его сына ценой своей жизни

23-летний русский парень спас жизнь иностранцу с его маленьким сыном, но погиб сам.Отпуск в Калининграде закончился трагедией для семьи из Карелии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladislav iurciuk
🙏
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх