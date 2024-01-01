Медвежий угол
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Медвежий угол

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Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали

Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали

Я - корейский: Shamana поют в Северной Корее   Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе, однако на деле выяснилось, что ни о какой столичной звезде там никогда не слыхали РАСКЛАД СИЛ НА "ПЕСНЕ ГОДА": СЧЁТ НЕ В ПОЛЬЗУ РУССКИХ Главное шоу страны поражает своей оторванностью от реальности.

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Комментарии
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Горыныч
Ну уж не филя с биланом или лолита с лорак.
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4 час.
Татьяна Бондарева
&quot;  Целый пресс-секретарь заявил, будто певица помогает детскому дому на Донбассе,&quot; почему о певце говорят, как о певице?
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3 час.
Н
Ната
Потому что речь идет об Ани Лорак! Статью дочитайте!
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2 час.

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