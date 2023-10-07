Специальное покрытие «Накидка» российских танков способно отражать удары Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка», устанавливаемое на российские танки Т-90М «Прорыв-3», показало в ходе применения на передовой свою способность защищать боевые машины и отклонять от брони ракеты американского противоракетного комплекса (ПТРК) Javelin, сообщил журналистам информированный источник.
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