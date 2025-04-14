Виктор Дробыш: у Кадышевой появилась целая армия поклонников из подростков

Композиция «Плывет веночек» Надежды Кадышевой внезапно стала очень популярной в трендах ТikTok, а подростки теперь являются новой армией поклонников певицы, которая до этого пользовалась популярностью у старшего поколения.
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