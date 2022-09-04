Микаэла Дроздовская. Успехи в карьере, счастливый брак и ранний уход. Что произошло с актрисой и почему ее дети воспитывались подругами?

Микаэла Дроздовская — советская актриса театра и кино. Кинокопилка талантливой артистки насчитывает более 30 кино и, вероятно, она могла бы сняться ещё во множестве интересных кинопроектах, если бы ее жизнь трагически не оборвалась в 41 год.