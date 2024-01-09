Южная Корея приняла историческое решение и запретила собачье мясо. Почему корейцы решили отказаться от вековой традиции?

Правительство Южной Кореи приняло исторический закон, запрещающий разводить собак на мясо. Большинство корейцев уже давно не едят собачатину, а наличие этой практики плохо влияло на имидж страны, поэтому появление запрета было неизбежным.
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