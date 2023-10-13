Сладкие подарки в жестяной упаковке – это прекрасный способ порадовать близких и друзей. Жестяная упаковка является одним из наиболее популярных материалов для упаковки сладостей, так как она обладает рядом преимуществ перед другими видами упаковки.
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