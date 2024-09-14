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Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами

Белый дом не разрешил ВСУ удары вглубь России западными ракетами

После встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера Белый дом не озвучил решения Штатов разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) ударить западными ракетами по территориям России.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Короче, очко жим жим.Зато на сходках такие все воинственные особо бабы,а на поверку,а я чё, а я ни че.
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11 час.

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