Бюджет строгой экономии

Фото: asiaplustjЭкономическая ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Одна из причин – нерешённые внешнеполитические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и деструктивная позиция руководства Молдавии по отношению к нашей республике.
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