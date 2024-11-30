Бюджет строгой экономии

Фото: asiaplustjЭкономическая ситуация в Приднестровье продолжает ухудшаться. Одна из причин – нерешённые внешнеполитические проблемы, вызванные военными действиями на Украине и деструктивная позиция руководства Молдавии по отношению к нашей республике.