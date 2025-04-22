Тест: проверьте уровень своей грамотности. Сможете написать эти сложные слова правильно?

Будет непросто.Начиная с пятого класса школы, ученики сталкиваются с правилами слитного, дефисного и раздельного написания слов, однако даже глубокое знание теории не гарантирует отсутствие ошибок на практике.
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