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Петербургский дневник

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Петербургский симфонический оркестр «Классика» выступил перед воспитанницами пансиона Минобороны России

Петербургский симфонический оркестр «Классика» выступил перед воспитанницами пансиона Минобороны России

Девочки стали не только слушательницами, но и участницами концерта Концерт «Музыка радости» исполнил для воспитанниц пансиона Минобороны РФ Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под руководством заслуженного артиста России маэстро Александра Канторова.

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