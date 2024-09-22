Петербургский симфонический оркестр «Классика» выступил перед воспитанницами пансиона Минобороны России

Девочки стали не только слушательницами, но и участницами концерта Концерт «Музыка радости» исполнил для воспитанниц пансиона Минобороны РФ Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под руководством заслуженного артиста России маэстро Александра Канторова.